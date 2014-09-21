В 5 сезоне 2 серии сериала «Аббатство Даунтон» Роберту предстоит принять самое сложное решение в своей жизни. Роуз не замечает, что происходит вокруг. Миссис Патмор помогает Дэйзи с учебой. Лорд Мертон продолжает ухаживать за Изабель.
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