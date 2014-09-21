В 5 сезоне 8 серии сериала «Аббатство Даунтон» поместье готовится к свадьбе Роуз. Недоверие и соперничество обеих семей мешает празднику. Эдит и Мэриголд приходят к согласию, и, возможно, жизнь девушки скоро наладится.
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