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Киноафиша Сериалы Аббатство Даунтон Сезоны Сезон 5 Серия 8

Аббатство Даунтон 2010 - 2015 8 серия 5 сезон

8.7 Оцените
10 голосов
Все серии 5 сезона «Аббатство Даунтон»
Эпизод 1
Сезон 5 / Серия 1 21 сентября 2014
Эпизод 2
Сезон 5 / Серия 2 28 сентября 2014
Эпизод 3
Сезон 5 / Серия 3 5 октября 2014
Эпизод 4
Сезон 5 / Серия 4 12 октября 2014
Эпизод 5
Сезон 5 / Серия 5 19 октября 2014
Эпизод 6
Сезон 5 / Серия 6 26 октября 2014
Эпизод 7
Сезон 5 / Серия 7 2 ноября 2014
Эпизод 8
Сезон 5 / Серия 8 9 ноября 2014
О чем cерия

В 5 сезоне 8 серии сериала «Аббатство Даунтон» поместье готовится к свадьбе Роуз. Недоверие и соперничество обеих семей мешает празднику. Эдит и Мэриголд приходят к согласию, и, возможно, жизнь девушки скоро наладится.

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