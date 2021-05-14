В 1 сезоне сериала «Домина» события происходят много тысячелетий назад, в период расцвета Древнеримской империи. Главное действующее лицо — суженая римского императора Августа по имени Ливия Друзилла. Зрители могут проследить ее становление от невинной и застенчивой девушки до мудрой, а порой и жестокой правительницы, а также увидеть, как она стала одной из самых влиятельных фигур своего исторического периода. Как и многие другие герои, Ливия переживает множество испытаний, которые со временем закаляют ее характер и превращают в совсем другого человека.