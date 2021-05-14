Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Домина 2021 - 2023 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Домина
Киноафиша Сериалы Домина Сезоны Сезон 1

Domina 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Домина»

В 1 сезоне сериала «Домина» события происходят много тысячелетий назад, в период расцвета Древнеримской империи. Главное действующее лицо — суженая римского императора Августа по имени Ливия Друзилла. Зрители могут проследить ее становление от невинной и застенчивой девушки до мудрой, а порой и жестокой правительницы, а также увидеть, как она стала одной из самых влиятельных фигур своего исторического периода. Как и многие другие герои, Ливия переживает множество испытаний, которые со временем закаляют ее характер и превращают в совсем другого человека.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.3 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Домина» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Осень Fall
Сезон 1 Серия 1
14 мая 2021
Подъем Rise
Сезон 1 Серия 2
14 мая 2021
Семья Family
Сезон 1 Серия 3
14 мая 2021
Секреты Secrets
Сезон 1 Серия 4
14 мая 2021
Чума Plague
Сезон 1 Серия 5
14 мая 2021
Паслен Nightshade
Сезон 1 Серия 6
14 мая 2021
Измена Treason
Сезон 1 Серия 7
14 мая 2021
Счастье Happiness
Сезон 1 Серия 8
14 мая 2021
График выхода всех сериалов
Покорил в «Красных бутонах», на очереди — «Основание: Осман»? Кто заменит Бурака Озчивита в новом сезоне сериала
Никто не понял, зачем Саурон взял в руки кинжал в прологе — а это важно: вот, что не показали в фильме
«Жена рыдала 4 часа»: новый трейлер «Аватара 3» уже доводит зрителей до слез — а это только начало
Этот сюрреалистичный фильм Дэвида Линча Дэвид Кроненберг считает своим любимым — ужастик открыл Линчу дорогу в большое кино
Меньше пьянок, больше трогательных моментов: в 9 сезоне «Рика и Морти» безумный дед лишится изюминки
Толя Полено из «Букиных» оказался заядлым анимешником: в топ-3 нет «Поднятия уровня» с «Ван-Пис», зато есть магия, мускулы и «рыдательные» драмы
После стольких лет! Гарри Поттеру — 45: как сложилась его жизнь после Битвы за Хогвартс
Новый «Супермен» поставил крест на продолжении лучшего сериала про Кларка Кента в истории: сиквел ждали почти 15 лет
Мама — анархия, дедушка — Чарли Чаплин: внучка великого комика станет главной звездой «Аватара 3», и мы выяснили, что с ней станет в финале
В Литве тоже сняли «Интернов» — и это точно не копия: посмотрите, как у них выглядит доктор Быков
«Буканьерки» на финишной прямой — запишите даты выхода последних серий 2 сезона: развязку пропускать нельзя
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше