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Актёры 1 сезона сериала «Домина» (2021)
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Актеры сериала «Домина»
Вся информация о сериале
Касия Смутняк
Kasia Smutniak
Livia Drusilla
Филип Ардитти
Philip Arditti
Alexandra Moloney
Young Octavia
Giuditta Niccoli
Надя Паркс
Nadia Parkes
Young Livia
Мэттью МакНалти
Matthew McNulty
Gaius
Бен Бэтт
Ben Batt
Agrippa
Bailey Spalding
Young Scribonia
Энтони Барклай
Anthony Barclay
Naike Anna Silipo
Медоу Нобрега
Meadow Nobrega
Кристин Боттомли
Christine Bottomley
Scribonia
Том Глинн-Карни
Tom Glynn-Carney
Young Gaius
Финн Беннетт
Finn Bennett
Marcellus
Лиам Каннингэм
Liam Cunningham
Livius
Лайам Гэрриган
Liam Garrigan
Marcus Antonius
Юэн Хоррокс
Ewan Horrocks
Эрл Кейв
Earl Cave
Young Tiberius
Алана Боден
Alana Boden
Аннель Олейли
Annelle Olaleye
Джозеф Оллман
Joseph Ollman
Kevin Lettieri
Энтони Каф
Anthony Calf
Колетт Далал Чанчо
Colette Dalal Tchantcho
Antigone
Питер Кэмпион
Peter Campion
Libo
Педро Леандро
Pedro Leandro
Emma Canning
Энцо Чиленти
Enzo Cilenti
Алекс Лани
Alex Lanipekun
Tycho
Энцо Чиленти
Enzo Cilenti
Tiberius Claudius Nero
Лиа О’Прей
Liah O'Prey
Young Julia
Лекс Шрэпнел
Lex Shrapnel
Оливер Денч
Oliver Dench
Даниэль Кальтаджироне
Daniel Caltagirone
Том Форбс
Tom Forbes
Даррелл Д’Силва
Darrell D'Silva
Piso
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