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Актёры 1 сезона сериала «Домина» (2021)

Актеры сериала «Домина» Вся информация о сериале
Касия Смутняк
Касия Смутняк Kasia Smutniak
Livia Drusilla
Филип Ардитти Philip Arditti
Alexandra Moloney
Young Octavia
Giuditta Niccoli
Надя Паркс Nadia Parkes
Young Livia
Мэттью МакНалти
Мэттью МакНалти Matthew McNulty
Gaius Бен Бэтт
Бен Бэтт Ben Batt
Agrippa
Bailey Spalding
Young Scribonia
Энтони Барклай Anthony Barclay
Naike Anna Silipo
Медоу Нобрега Meadow Nobrega
Кристин Боттомли
Кристин Боттомли Christine Bottomley
Scribonia Том Глинн-Карни
Том Глинн-Карни Tom Glynn-Carney
Young Gaius Финн Беннетт
Финн Беннетт Finn Bennett
Marcellus Лиам Каннингэм
Лиам Каннингэм Liam Cunningham
Livius
Лайам Гэрриган Liam Garrigan
Marcus Antonius
Юэн Хоррокс Ewan Horrocks
Эрл Кейв
Эрл Кейв Earl Cave
Young Tiberius
Алана Боден Alana Boden
Аннель Олейли
Аннель Олейли Annelle Olaleye
Джозеф Оллман Joseph Ollman
Kevin Lettieri
Энтони Каф Anthony Calf
Колетт Далал Чанчо
Колетт Далал Чанчо Colette Dalal Tchantcho
Antigone Питер Кэмпион
Питер Кэмпион Peter Campion
Libo
Педро Леандро Pedro Leandro
Emma Canning
Энцо Чиленти
Энцо Чиленти Enzo Cilenti
Алекс Лани
Алекс Лани Alex Lanipekun
Tycho Энцо Чиленти
Энцо Чиленти Enzo Cilenti
Tiberius Claudius Nero Лиа О’Прей
Лиа О’Прей Liah O'Prey
Young Julia Лекс Шрэпнел
Лекс Шрэпнел Lex Shrapnel
Оливер Денч Oliver Dench
Даниэль Кальтаджироне
Даниэль Кальтаджироне Daniel Caltagirone
Том Форбс Tom Forbes
Даррелл Д’Силва
Даррелл Д’Силва Darrell D'Silva
Piso
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