В 1 сезоне 2 серии сериала «Домина» главная героиня решает вернуться обратно, когда правительство объявляет амнистию. Будучи беременной, Ливия отправляется в долгую дорогу, чтобы поддержать свою подругу и восстановить утерянное состояние семьи.
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