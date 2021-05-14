В 1 сезоне 1 серии сериала «Домина» в ходе гражданской войны главная героиня теряет буквально все, что у нее было, в том числе и крышу над головой. Ее отец и супруг терпят поражение за поражением, в итоге они вынуждены бежать из своей страны.