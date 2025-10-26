Начнете — и больше не сможете оторваться: 5 увлекательных детективных сериалов с бомбическим сюжетом

Тут не только «Декстер» и «Ганнибал»: 10 сериалов о маньяках — от культовой классики до спорных новинок (рейтинг IMDb от 7,7 до 8,9 )

Эта нелепая ошибка с Королевским Потрошителем в «Ванпанчмене» убедила зрителей: 3 сезон не спасет даже чудо

«Иллюзия обмана» взяла пример с Marvel: в третьей части появится новое поколение «Всадников» — двух героев в трейлере не досчитались

«Очень странным делам» почти 10 лет: за это время многие уже забыли, что стало с Уиллом – освежаем память перед 5-м сезоном

«Доказательств все больше»: финал «Ван-Писа» будет даже хуже, чем у «Наруто» – фанаты тайтла бьют тревогу с каждым новым эпизодом

Дейнерис жертвует собой, а Арья убивает Серсею: фанаты нашли слитый сценарий «Игры престолов» — и он в 100 раз лучше, чем тот, что показали

Татьяну Пельтцер называют «главной бабушкой советского кино», но минимум две актрисы достойны того же: лицо узнают все, имя назовут единицы

Те, кого нельзя называть: «Служебный роман» снят по пьесе, но у этих двух героев были реальные прототипы – их имена засекречены до сих пор

Проклятая роль, кома, жизнь в морге и слухи о смерти: что стало со звездой драмы «Любовь и голуби» после развала СССР