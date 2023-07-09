Во 2-м сезоне сериала «Домина» продолжается история Ливии Друзиллы, супруги императора Октавиана Августа. Некогда юная наивная девушка перевоплотилась в могущественную женщину, которая сыграла большую роль в империи. Напомним, в финале предыдущего сезона спустя 5 лет после убийства Юлия Цезаря Ливия с супругом и сыном пребывают на Сицилии. Им помогает полководец Секста Помпея. У Ливии романтическая связь с ним, но после завершения гражданской войны и объявления амнистии она с супругом вновь отправляется в Рим. Брак Ливии и императора оказывается скомпрометирован, когда выясняется, что она не может родить наследника.