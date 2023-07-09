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Домина 2021 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Домина
Киноафиша Сериалы Домина Сезоны Сезон 2

Domina 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 9 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 56 минут
О чем 2-й сезон сериала «Домина»

Во 2-м сезоне сериала «Домина» продолжается история Ливии Друзиллы, супруги императора Октавиана Августа. Некогда юная наивная девушка перевоплотилась в могущественную женщину, которая сыграла большую роль в империи. Напомним, в финале предыдущего сезона спустя 5 лет после убийства Юлия Цезаря Ливия с супругом и сыном пребывают на Сицилии. Им помогает полководец Секста Помпея. У Ливии романтическая связь с ним, но после завершения гражданской войны и объявления амнистии она с супругом вновь отправляется в Рим. Брак Ливии и императора оказывается скомпрометирован, когда выясняется, что она не может родить наследника.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Домина» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Заговор Conspiracy
Сезон 2 Серия 1
9 июля 2023
Свадьба Wedding
Сезон 2 Серия 2
9 июля 2023
Предательство Betrayal
Сезон 2 Серия 3
16 июля 2023
Изгнание Exile
Сезон 2 Серия 4
23 июля 2023
Святотатство Sacrilege
Сезон 2 Серия 5
30 июля 2023
Свобода Freedom
Сезон 2 Серия 6
6 августа 2023
Проклятие Curse
Сезон 2 Серия 7
13 августа 2023
Контроль Control
Сезон 2 Серия 8
13 августа 2023
График выхода всех сериалов
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