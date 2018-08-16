В 1 сезоне 8 серии сериала «Домашний арест» обнаруживаются подробности родословной Самсона. Аникеев пытается найти общий язык с Лехой, чтобы завоевать любовь Марины, а женщина узнает, что ее сын нуждается в срочной и сложной операции.