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Киноафиша Сериалы Домашний арест Сезоны Сезон 1 Серия 7

Домашний арест 2018 7 серия 1 сезон

7.8 Оцените
10 голосов
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 16 августа 2018
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 16 августа 2018
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 23 августа 2018
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 30 августа 2018
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 6 сентября 2018
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 13 сентября 2018
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 20 сентября 2018
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 27 сентября 2018
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 4 октября 2018
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 11 октября 2018
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 18 октября 2018
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 25 октября 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Домашний арест» Аркадий надеется добиться расположения Марины, у которой совершенно противоположные политические идеалы. Иван начинает ревновать жену к адвокату, а Павел переживает из-за популярности Самсона в народе.

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