В 1 сезоне 7 серии сериала «Домашний арест» Аркадий надеется добиться расположения Марины, у которой совершенно противоположные политические идеалы. Иван начинает ревновать жену к адвокату, а Павел переживает из-за популярности Самсона в народе.
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