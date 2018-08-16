В 1 сезоне 11 серии сериала «Домашний арест» отношения Ивана и Нины еще больше ухудшаются. У Аркадия тоже не ладится с его возлюбленной Мариной. В предвыборной кампании новые сюрпризы, слишком многие нацелились на должность мэра города.
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