В 1 сезоне 3 серии сериала «Домашний арест» Аркадий нанимает для себя талантливого адвоката из столицы. Врио мэра Павел Юрьевич обещает стоящее вознаграждение семье Самсона за информацию об Аникееве, а Марина начинает сотрудничать с ФСБ.