В 1 сезоне 9 серии сериала «Домашний арест» Аркадий познает на себе безответные чувства. Самсон обижен на жену и решает отплатить ей той же монетой. ФСБ поручают Былинкиной еще одно важное задание при помощи ее любовника, ректора университета.