В 1 сезоне 12 серии сериала «Домашний арест» предвыборная кампания близится к завершению, теперь все герои в ожидании результатов голосования избирателей. Если Самсону удастся заполучить пост мэра, наказание Аркадия может наконец-то прекратиться.
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