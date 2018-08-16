В 1 сезоне 4 серии сериала «Домашний арест» Павел готовится к предвыборной кампании. Самсон становится знаменитостью города из-за видео с Аникеевым. Аркадий придумывает новый план по восстановлению репутации, но для этого ему нужна помощь Ивана.