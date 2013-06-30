В 8 сезоне 3 серии сериала «Декстер» главный герой не перестает искать преступника, а доктор пытается убедить Декстера, что этот убийца — настоящий психопат. Дебра переживает посттравматический стресс и делает попытку признаться в содеянном.
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