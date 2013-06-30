В 8 сезоне 10 серии сериала «Декстер» Фогель понимает, что, несмотря на свое желание, она никак не может помочь Саксону. Дебра и Куинн снова начинают встречаться. А Декстер тем временем сообщает Деб о своем намерении переехать в Аргентину.
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