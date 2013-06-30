В 8 сезоне 5 серии сериала «Декстер» Декстеру некомфортно находиться рядом с Фогель и Деброй. Он пытается сосредоточиться на поисках серийного убийцы. Деб и Декстер начинают выяснять свои отношения, а убийца тем временем похищает доктора Фогель.
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