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Киноафиша Сериалы Декстер Сезоны Сезон 8 Серия 5

Декстер 8 сезон 5 серия смотреть онлайн

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Все серии 8 сезона «Декстер»
Прекрасный день
Сезон 8 / Серия 1 30 июня 2013
Каждый луч надежды...
Сезон 8 / Серия 2 7 июля 2013
Что гложет Декстера Моргана?
Сезон 8 / Серия 3 14 июля 2013
Рубцовая ткань
Сезон 8 / Серия 4 21 июля 2013
Первый негритёнок
Сезон 8 / Серия 5 28 июля 2013
Немного размышлений
Сезон 8 / Серия 6 4 августа 2013
Форма одежды
Сезон 8 / Серия 7 11 августа 2013
Мы уже приехали?
Сезон 8 / Серия 8 18 августа 2013
Сделайте собственную музыку
Сезон 8 / Серия 9 25 августа 2013
Прощай, Майами!
Сезон 8 / Серия 10 8 сентября 2013
Обезьянка в коробке
Сезон 8 / Серия 11 15 сентября 2013
Ты помнишь чудовищ?
Сезон 8 / Серия 12 22 сентября 2013
О чем серия

В 8 сезоне 5 серии сериала «Декстер» Декстеру некомфортно находиться рядом с Фогель и Деброй. Он пытается сосредоточиться на поисках серийного убийцы. Деб и Декстер начинают выяснять свои отношения, а убийца тем временем похищает доктора Фогель.

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