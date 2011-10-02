В 6 сезоне 7 серии сериала «Декстер» Декстеру становится известно, что жена и дочь Артура умерли в Небраске. Сын Троицы начинает утверждать, что их убил отец. Декстер не может в это поверить, ведь Артур умер, и теперь намерен выяснить правду.
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