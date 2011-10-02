В 6 сезоне 2 серии сериала «Декстер» Куинн просит руки Дебры, но ответ девушки может его удивить. Декстер ищет себе новую жертву, а по вечерам читает Гаррисону сказки. Дебра тем временем получает должность главы отдела и звание лейтенанта.
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