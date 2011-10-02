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Декстер 6 сезон 4 серия смотреть онлайн

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Все серии 6 сезона «Декстер»
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О чем серия

В 6 сезоне 4 серии сериала «Декстер» начинается расследование дела «четырех всадников». Полиция думает, что убийства связаны с библейскими мотивами. Дебра завоевывает расположение жителей города. Очередное убийство напоминает сцену из Библии.

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