В 6 сезоне 5 серии сериала «Декстер» полиция считает, что в убийствах замешан профессор Геллар, который является специалистом по Книге откровений. Дебра обращается к психотерапевту и решает снять дом на берегу. Декстер нападает на Маршалла.
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