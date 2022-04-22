Меню
Дьяволы 2020 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Дьяволы
Киноафиша Сериалы Дьяволы Сезоны Сезон 2

Devils 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 22 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Дьяволы»

Во 2 сезоне сериала «Дьяволы» проходит четыре года с того времени, как Массимо Руджеро сумел сорвать план Доминика Моргана, связанный с евро. Правда, за это герой заплатил слишком высокую цену: он похоронил Софию. Массимо, ставший новым генеральным директором банка NYL, назначил в совет директоров группу китайских инвесторов, которые ведут холодную войну против Америки, желая полностью контролировать технологический сектор. Шаг за шагом Массимо находит схему и узнает, что китайцы собирают персональные данные о миллионах людей. Самым могущественным конкурентом NYL стал бывший наставник Массимо – Доминик Морган. 

7.2 IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Дьяволы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
22 апреля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
22 апреля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
29 апреля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
29 апреля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
6 мая 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
6 мая 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
13 мая 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
13 мая 2022
