Дьяволы 2020 - 2022 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дьяволы
Киноафиша Сериалы Дьяволы Сезоны Сезон 1

Devils 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 апреля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 10
Продолжительность сезона 9 часов 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дьяволы»

В 1 сезоне сериала «Дьяволы» перспективный итальянский трейдер Массимо Руджеро зарабатывает миллионы для банка, правда, делает он это не совсем законным путем. К счастью, главу этого банка Доминика Моргана особо не волнуют методы Руджеро — он настроен на результат. Герой метит на место вице-президента и уже почти получает его, когда случается дикий скандал. Оказывается, что его супруга замешана в истории с наркотиками. Впрочем, Массимо все равно намерен до последнего бороться за заветный пост. Ситуация меняется, когда главного соперника Руджеро неожиданно убивают. В итоге герой превращается в главного подозреваемого. Но сможет ли он доказать свою невиновность?

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.2 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Дьяволы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
17 апреля 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
17 апреля 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
24 апреля 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
24 апреля 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
1 мая 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
1 мая 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
8 мая 2020
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
8 мая 2020
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
15 мая 2020
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
15 мая 2020
График выхода всех сериалов
