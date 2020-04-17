В 1 сезоне сериала «Дьяволы» перспективный итальянский трейдер Массимо Руджеро зарабатывает миллионы для банка, правда, делает он это не совсем законным путем. К счастью, главу этого банка Доминика Моргана особо не волнуют методы Руджеро — он настроен на результат. Герой метит на место вице-президента и уже почти получает его, когда случается дикий скандал. Оказывается, что его супруга замешана в истории с наркотиками. Впрочем, Массимо все равно намерен до последнего бороться за заветный пост. Ситуация меняется, когда главного соперника Руджеро неожиданно убивают. В итоге герой превращается в главного подозреваемого. Но сможет ли он доказать свою невиновность?