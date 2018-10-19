Во 2 сезоне 5 серии сериала «Германия 86» Бригитта, оказавшаяся сотрудницей западногерманских спецслужб, не просто помогла Мартину. Она перевезла его в весьма романтичную локацию. Там Винкельман делает своему «коллеге» из ГДР одно предложение.
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