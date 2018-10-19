Во 2 сезоне 3 серии сериала «Германия 86» наемник преподносит Леноре и ее племяннику большой сюрприз. В результате намечается большое побоище. В кризисной ситуации Мартину не отказывает его мужество и выдержка, чего нельзя сказать об удаче.