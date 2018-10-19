Во 2 сезоне 7 серии сериала «Германия 86» Ленора вновь в ГДР вместе со своей спутницей. В ее плане — разработка сверхсекретного канала коммуникации для Африканского Национального Конгресса в рамках очередной тайной операции.
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