Во 2 сезоне 10 серии сериала «Германия 86» для Мартина, Леноры и Макса есть возможность добраться до Западного Берлина, но при одном условии. Между тетей и племянником происходит драматичная встреча. Впереди их ждет немало переживаний.
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