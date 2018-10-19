Во 2 сезоне 9 серии сериала «Германия 86» главный герой, наконец, ступает на землю ГДР с секретными сведениями. Там он может увидеть своих родных, впервые за долгое время. Тину же посылают на Запад, однако ее ожидает неприятный сюрприз.