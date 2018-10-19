Во 2 сезоне 6 серии сериала «Германия 86» главный герой пробирается на территорию Западного Берлина. На этом своеобразном поле он вынужден сделать все от него зависящее, чтобы очистить свое имя. При этом Мартин не имеет права быть слишком заметен.