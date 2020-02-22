В 1 сезоне сериала «Детектив на миллион» влиятельный бизнесмен Олег Филатов пытается найти убийцу своей супруги Маши и близкого друга Авдеева. Уже год он находится в трауре, но ни дочка, ни мать, ни вдова друга не поддерживают его в поисках истины. Случайно мужчина видит, как незнакомка падает под колеса поезда в метро. Он пытается спасти девушку, но она погибает. Тем временем следовательница Ульяна Соколова внимательно наблюдает за Олегом. Она обвиняет бизнесмена в убийстве, думая, что тот устроил самосуд.