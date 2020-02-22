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Детектив на миллион 2020 - 2021 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Детектив на миллион
Киноафиша Сериалы Детектив на миллион Сезоны Сезон 1

Детектив на миллион 12+
Название Детектив на миллион
Премьера сезона 22 февраля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Детектив на миллион»

В 1 сезоне сериала «Детектив на миллион» влиятельный бизнесмен Олег Филатов пытается найти убийцу своей супруги Маши и близкого друга Авдеева. Уже год он находится в трауре, но ни дочка, ни мать, ни вдова друга не поддерживают его в поисках истины. Случайно мужчина видит, как незнакомка падает под колеса поезда в метро. Он пытается спасти девушку, но она погибает. Тем временем следовательница Ульяна Соколова внимательно наблюдает за Олегом. Она обвиняет бизнесмена в убийстве, думая, что тот устроил самосуд.

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Список серий 1-го сезона сериала «Детектив на миллион» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 1
Сезон 1 Серия 1
22 февраля 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
22 февраля 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
22 февраля 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
22 февраля 2020
График выхода всех сериалов
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