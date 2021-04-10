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Детектив на миллион 2020 - 2021 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Детектив на миллион
Киноафиша Сериалы Детектив на миллион Сезоны Сезон 3

Детектив на миллион 12+
Название Оборотень
Премьера сезона 10 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Детектив на миллион»

В 3 сезоне сериала «Детектив на миллион»: «Оборотень» молодая девушка Ирина проводит ночь с богатым любовником, а наутро находит рядом с собой его изуродованное тело. Подозрение в первую очередь падает на саму Иру, но она оказывается близкой подругой дочери Филатова – Яны. Девушка вступается за нее и просит отца найти настоящего преступника. Вскоре в городе обнаруживается еще один труп с тем же «почерком». Ульяне Соколовой и Олегу Филатову вновь приходится терпеть общество друг друга ради истины.

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Список серий 3-го сезона сериала «Детектив на миллион» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1
Сезон 3 Серия 1
10 апреля 2021
Серия 2
Сезон 3 Серия 2
10 апреля 2021
Серия 3
Сезон 3 Серия 3
10 апреля 2021
Серия 4
Сезон 3 Серия 4
10 апреля 2021
График выхода всех сериалов
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