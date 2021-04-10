В 3 сезоне сериала «Детектив на миллион»: «Оборотень» молодая девушка Ирина проводит ночь с богатым любовником, а наутро находит рядом с собой его изуродованное тело. Подозрение в первую очередь падает на саму Иру, но она оказывается близкой подругой дочери Филатова – Яны. Девушка вступается за нее и просит отца найти настоящего преступника. Вскоре в городе обнаруживается еще один труп с тем же «почерком». Ульяне Соколовой и Олегу Филатову вновь приходится терпеть общество друг друга ради истины.