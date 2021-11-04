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Детектив на миллион 2020 - 2021, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Детектив на миллион
Киноафиша Сериалы Детектив на миллион Сезоны Сезон 4

Детектив на миллион 12+
Название Расплата
Премьера сезона 4 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Детектив на миллион»

В 4 сезоне сериала «Детектив на миллион»: «Расплата» завершается захватывающая история бизнесмена Олега Филатова и следовательницы Ульяны Соколовой. Мужчина наконец добирается до убийцы своей жены Маши и лучшего друга Антона. Но доказать вину преступника оказывается непросто, и в результате под подозрение попадает сам Олег. Тем более что Соколова давно точит на него зуб и мечтает отправить его за решетку. Чтобы восстановить справедливость, им придется вновь поработать в паре и попутно раскрыть несколько убийств.

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Список серий 4-го сезона сериала «Детектив на миллион» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1
Сезон 4 Серия 1
4 ноября 2021
Серия 2
Сезон 4 Серия 2
4 ноября 2021
Серия 3
Сезон 4 Серия 3
4 ноября 2021
Серия 4
Сезон 4 Серия 4
4 ноября 2021
График выхода всех сериалов
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