В 4 сезоне сериала «Детектив на миллион»: «Расплата» завершается захватывающая история бизнесмена Олега Филатова и следовательницы Ульяны Соколовой. Мужчина наконец добирается до убийцы своей жены Маши и лучшего друга Антона. Но доказать вину преступника оказывается непросто, и в результате под подозрение попадает сам Олег. Тем более что Соколова давно точит на него зуб и мечтает отправить его за решетку. Чтобы восстановить справедливость, им придется вновь поработать в паре и попутно раскрыть несколько убийств.