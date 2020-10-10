Во 2 сезоне сериала «Детектив на миллион»: «Жертвы искусства» отношения между Филатовым и Соколовой накаляются. Следовательница по-прежнему считает, что миллионер причастен к гибели своей жены. А тот, в свою очередь, обвиняет полицию в бездействии. Соперники так тщательно следят друг за другом, что не замечают, как становятся напарниками. Новые детали дела раскрывает бывший начальник охраны Филатова – Тарасов. Тем временем за Олегом кто-то следит, а в его доме обнаруживаются подслушивающие устройства.