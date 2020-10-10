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Детектив на миллион 2020 - 2021 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Детектив на миллион
Киноафиша Сериалы Детектив на миллион Сезоны Сезон 2

Детектив на миллион 12+
Название Жертвы искусства
Премьера сезона 10 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Детектив на миллион»

Во 2 сезоне сериала «Детектив на миллион»: «Жертвы искусства» отношения между Филатовым и Соколовой накаляются. Следовательница по-прежнему считает, что миллионер причастен к гибели своей жены. А тот, в свою очередь, обвиняет полицию в бездействии. Соперники так тщательно следят друг за другом, что не замечают, как становятся напарниками. Новые детали дела раскрывает бывший начальник охраны Филатова – Тарасов. Тем временем за Олегом кто-то следит, а в его доме обнаруживаются подслушивающие устройства.

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Список серий 2-го сезона сериала «Детектив на миллион» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
10 октября 2020
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
10 октября 2020
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
10 октября 2020
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
10 октября 2020
График выхода всех сериалов
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