В 1 сезоне 6 серии сериала «Последний кандидат» происходит новый теракт. Неизвестный стрелок устраивает пальбу в разгар саммита губернаторов. Между тем агенты ФБР допрашивают Маджида Нассара, но вскоре после этого тот умирает от отравления.
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