Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Последний кандидат Сезоны Сезон 1 Серия 10

Последний кандидат 2016 - 2019 10 серия 1 сезон

8.7 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Последний кандидат»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 21 сентября 2016
Первый день
Сезон 1 / Серия 2 28 сентября 2016
Признание
Сезон 1 / Серия 3 5 октября 2016
Враг
Сезон 1 / Серия 4 12 октября 2016
Миссия
Сезон 1 / Серия 5 26 октября 2016
Допрос
Сезон 1 / Серия 6 9 ноября 2016
Предатель
Сезон 1 / Серия 7 16 ноября 2016
Результаты
Сезон 1 / Серия 8 30 ноября 2016
Чертеж
Сезон 1 / Серия 9 7 декабря 2016
Клятва
Сезон 1 / Серия 10 14 декабря 2016
Воины
Сезон 1 / Серия 11 8 марта 2017
Конец начала
Сезон 1 / Серия 12 15 марта 2017
Неприятные последствия
Сезон 1 / Серия 13 22 марта 2017
Главнокомандующий
Сезон 1 / Серия 14 29 марта 2017
Сто дней
Сезон 1 / Серия 15 5 апреля 2017
Партийные линии
Сезон 1 / Серия 16 12 апреля 2017
Девятое место
Сезон 1 / Серия 17 19 апреля 2017
Лазарь
Сезон 1 / Серия 18 26 апреля 2017
Мезальянс
Сезон 1 / Серия 19 3 мая 2017
Сенсация
Сезон 1 / Серия 20 10 мая 2017
Приготовьтесь к удару
Сезон 1 / Серия 21 17 мая 2017
О чем серия

В 1 сезоне 10 серии сериала «Последний кандидат» агент Уэллс попадает в аварию, после чего сталкивается с Лэнгдоном. Догадки относительно предателя в Белом доме подтверждаются. Теперь ФБР требуется разоблачить заговор против Тома Киркмана.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Супермен
Супермен 14 комментариев
Как приручить дракона
Как приручить дракона 32 комментария
Герои анекдотов
Герои анекдотов 5 комментариев
До финала еще есть время: график выхода серий нового аниме «Молчаливая ведьма»
2 часа 50 минут безумия и Ди Каприо на взводе: вышел трейлер самого долгого и дорогого фильма Андерсона — Скорсезе одобрил бы (видео)
«Сделайте, как в “Первом отделе”»: «Фишера» продлили — и у зрителей есть несколько вариантов развития событий
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
«Выделялась скулами и губами алого цвета»: ИИ создал портрет Махидевран по историческим описаниям — сценаристы все же не промахнулись (фото)
Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет
На ком женится Орхан Бей в сериале «Основание: Осман»? Увы, это не та, кого герой искренне любил
ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)
«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше