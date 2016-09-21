В 1 сезоне 21 серии сериала «Последний кандидат» расследование подрыва в Капитолии выходит на финишную прямую. Президент Том Киркман приказывает найти заговорщиков, тогда как Уэллс делает все возможное для предотвращения новой атаки.
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