В 1 сезоне 5 серии сериала «Последний кандидат» группа особого назначения проникает в Алжир и захватывает Маджида Нассара, тогда как агент Уэллс продолжает копать под конгрессмена Маклиша, узнавая о дне трагедии немало нового.
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