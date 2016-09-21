В 1 сезоне 14 серии сериала «Последний кандидат» на помощь к Тому приходит бывший глава Белого дома Корнелиус Мосс. Политикам требуется остановить геноцид в далекой африканской республике. Уэллс продолжает расследование, допрашивая Чарльза Лэнгдона.
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