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Киноафиша Сериалы Последний кандидат Сезоны Сезон 1 Серия 19

Последний кандидат 2016 - 2019 19 серия 1 сезон

7.4 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Последний кандидат»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 21 сентября 2016
Первый день
Сезон 1 / Серия 2 28 сентября 2016
Признание
Сезон 1 / Серия 3 5 октября 2016
Враг
Сезон 1 / Серия 4 12 октября 2016
Миссия
Сезон 1 / Серия 5 26 октября 2016
Допрос
Сезон 1 / Серия 6 9 ноября 2016
Предатель
Сезон 1 / Серия 7 16 ноября 2016
Результаты
Сезон 1 / Серия 8 30 ноября 2016
Чертеж
Сезон 1 / Серия 9 7 декабря 2016
Клятва
Сезон 1 / Серия 10 14 декабря 2016
Воины
Сезон 1 / Серия 11 8 марта 2017
Конец начала
Сезон 1 / Серия 12 15 марта 2017
Неприятные последствия
Сезон 1 / Серия 13 22 марта 2017
Главнокомандующий
Сезон 1 / Серия 14 29 марта 2017
Сто дней
Сезон 1 / Серия 15 5 апреля 2017
Партийные линии
Сезон 1 / Серия 16 12 апреля 2017
Девятое место
Сезон 1 / Серия 17 19 апреля 2017
Лазарь
Сезон 1 / Серия 18 26 апреля 2017
Мезальянс
Сезон 1 / Серия 19 3 мая 2017
Сенсация
Сезон 1 / Серия 20 10 мая 2017
Приготовьтесь к удару
Сезон 1 / Серия 21 17 мая 2017
О чем серия

В 1 сезоне 19 серии сериала «Последний кандидат» президент в компании Мосса готовится к важному саммиту, который пройдет в Канаде. Этвуд следует за Ллойдом, а также получает информацию сразу о нескольких участниках политического заговора.

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