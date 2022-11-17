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Прощай навсегда 2019 - 2022, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Прощай навсегда
Киноафиша Сериалы Прощай навсегда Сезоны Сезон 3
Dead to Me 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 17 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Прощай навсегда»

В 3 сезоне сериала «Прощай навсегда» безутешная вдова Джен просит свою новую подругу Джуди стать законным опекуном обоих сыновей и признается полиции, что она убила Стива. Однако ей приходится доказывать детективу Пересу, что она не блефует… ведь отыскать тело мужчины на месте захоронения не удается! Тем временем Пересу сообщают о поимке другого подозреваемого, и он решает помочь героине снять с себя вину, рискуя собственной карьерой. Джуди наконец возвращает свои картины, в рамах которых спрятаны деньги. Однако сюрпризы для двух подруг на этом не заканчиваются. Вскоре они приходят в себя в больнице после страшной аварии…

Рейтинг сериала

7.9
Оцените 20 голосов
7.9 IMDb

Список серий 3-го сезона сериала «Прощай навсегда»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Дежавю We've Been Here Before
Сезон 3 Серия 1
17 ноября 2022
Нам нужно поговорить We Need To Talk
Сезон 3 Серия 2
17 ноября 2022
Новые обстоятельства Look at What We Have Here
Сезон 3 Серия 3
17 ноября 2022
Куда мы идем? Where Do We Go Now?
Сезон 3 Серия 4
17 ноября 2022
Необдуманные поступки We Didn't Think This Through
Сезон 3 Серия 5
17 ноября 2022
Мы справимся We're Gonna Beat This Thing
Сезон 3 Серия 6
17 ноября 2022
Можно начистоту? Can We Be Honest?
Сезон 3 Серия 7
17 ноября 2022
В поисках выхода We'll Find a Way
Сезон 3 Серия 8
17 ноября 2022
Время на исходе We're Almost Out Of Time
Сезон 3 Серия 9
17 ноября 2022
Вот и конец We've Reached the End
Сезон 3 Серия 10
17 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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