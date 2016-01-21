Легенды завтрашнего дня 2016 - 2022 5 серия 1 сезон
Все серии 1 сезона «Легенды завтрашнего дня»
Пилотная серия. Часть 1
Сезон 1 / Серия 121 января 2016
Пилотная серия. Часть 2
Сезон 1 / Серия 228 января 2016
Кровные узы
Сезон 1 / Серия 34 февраля 2016
Белые рыцари
Сезон 1 / Серия 411 февраля 2016
Безотказный
Сезон 1 / Серия 518 февраля 2016
Стар-сити, год 2046
Сезон 1 / Серия 625 февраля 2016
Отрезанный от мира
Сезон 1 / Серия 73 марта 2016
Ночь Ястреба
Сезон 1 / Серия 810 марта 2016
Оставленное позади
Сезон 1 / Серия 931 марта 2016
Потомство
Сезон 1 / Серия 107 апреля 2016
Великолепная восьмерка
Сезон 1 / Серия 1114 апреля 2016
Последнее пристанище
Сезон 1 / Серия 1221 апреля 2016
Левиафан
Сезон 1 / Серия 1328 апреля 2016
Река времени
Сезон 1 / Серия 145 мая 2016
Судьба
Сезон 1 / Серия 1512 мая 2016
Легендарные
Сезон 1 / Серия 1619 мая 2016
О чем серия
В 1 сезоне 5 серии сериала «Легенды завтрашнего дня» некоторые члены команды брошены в советский ГУЛАГ и подвергаются пыткам. Злодеи допрашивают Штайна в надежде выведать информацию, а Рип дает Саре новое секретное задание.
