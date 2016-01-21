Надюха или Раиса Захаровна — кто бы сделал Василия счастливым на самом деле: разбор, от которого меняется взгляд на «Любовь и голуби»

Сначала «Ну мёд!», а потом «Выключайте, берегите себя»: первые серии «Тоннеля» с Боярской устроили эмоциональные качели зрителям

Не думали, что Векна из «Очень странных дел» кого-то напоминает? Авторы сериала не стали скрывать прототипа

Политика, секс и море крови: продолжение «Спартака» стало идеальным «наследником» «Игры престолов» – от восторга пищат даже хейтеры

«Сочетает "Бешеного быка" и "Таксиста"»: про этот фильм Скорсезе знают не все, а зря – единственный слэшер мэтра с «самой безумной ролью Де Ниро»

Этот советский фильм держал в страхе пол-Европы: в Великобритании запретили на 30 лет — а в СССР крутили без проблем

Культовый Sci-Fi с Уиллисом превратили в уникальный сериал: дважды набрал 100 % на RT, но россияне его бросали после 1 сезона

Слишком рано покинули нас: кто из актеров «Тайн следствия» умер — вспоминаем в преддверии 25-го сезона

Волан-де-Морт и тут преуспел: ненависть Дурслей к Гарри Поттеру имеет магический след — становится ясно только ближе к развязке

«Черное облако» – один из самых недооцененных российских триллеров последних лет: и финал 1-го сезона это подтверждает на все 100%