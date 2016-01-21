Легенды завтрашнего дня 2016 - 2022 1 серия 1 сезон
7.9Оцените
11 голосов
Все серии 1 сезона «Легенды завтрашнего дня»
Пилотная серия. Часть 1
Сезон 1 / Серия 121 января 2016
Пилотная серия. Часть 2
Сезон 1 / Серия 228 января 2016
Кровные узы
Сезон 1 / Серия 34 февраля 2016
Белые рыцари
Сезон 1 / Серия 411 февраля 2016
Безотказный
Сезон 1 / Серия 518 февраля 2016
Стар-сити, год 2046
Сезон 1 / Серия 625 февраля 2016
Отрезанный от мира
Сезон 1 / Серия 73 марта 2016
Ночь Ястреба
Сезон 1 / Серия 810 марта 2016
Оставленное позади
Сезон 1 / Серия 931 марта 2016
Потомство
Сезон 1 / Серия 107 апреля 2016
Великолепная восьмерка
Сезон 1 / Серия 1114 апреля 2016
Последнее пристанище
Сезон 1 / Серия 1221 апреля 2016
Левиафан
Сезон 1 / Серия 1328 апреля 2016
Река времени
Сезон 1 / Серия 145 мая 2016
Судьба
Сезон 1 / Серия 1512 мая 2016
Легендарные
Сезон 1 / Серия 1619 мая 2016
О чем серия
В 1 сезоне 1 серии сериала «Легенды завтрашнего дня» путешественник во времени Рип Хантер становится свидетелем восхождения Вандала Сэвиджа на вершину мира. Чтобы предотвратить катастрофу, супергерой отправляется в 2016 год и собирает команду.
Не думали, что Векна из «Очень странных дел» кого-то напоминает? Авторы сериала не стали скрывать прототипа
Кто же в гареме был красивее — Махидевран или Хюррем? Историки оставили точные описания, и по ним все понятно
Netflix делал ставки на «Ведьмака», а выстрелил совсем другой фэнтези-сериал: критики считают его одним из лучших
Мастерами пинг-понга не рождаются? «Марти Великолепный» – лучший фильм в карьере Шаламе: чудака-спортсмена сыграл круче, чем Пола Атрейдеса
В «Очень странных делах» все пошло наперекосяк 6 ноября — и это уже не совпадение: один кадр объясняет, почему Векна выбрал именно Уилла
Зрители раскопали провальный Sci-Fi Майкла Бэя — лишь спустя 20 лет он стал популярен: с триумфом ворвался в топ-10 Netflix
Этот советский фильм держал в страхе пол-Европы: в Великобритании запретили на 30 лет — а в СССР крутили без проблем
«Сочетает "Бешеного быка" и "Таксиста"»: про этот фильм Скорсезе знают не все, а зря – единственный слэшер мэтра с «самой безумной ролью Де Ниро»
5 фильмов СССР обладают уникальной зимней атмосферой: сможете узнать их по случайному кадру? (тест)
Волан-де-Морт и тут преуспел: ненависть Дурслей к Гарри Поттеру имеет магический след — становится ясно только ближе к развязке
«Черное облако» – один из самых недооцененных российских триллеров последних лет: и финал 1-го сезона это подтверждает на все 100%
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail