Легенды завтрашнего дня 2016 - 2022 3 серия 1 сезон
7.8Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Легенды завтрашнего дня»
Пилотная серия. Часть 1
Сезон 1 / Серия 121 января 2016
Пилотная серия. Часть 2
Сезон 1 / Серия 228 января 2016
Кровные узы
Сезон 1 / Серия 34 февраля 2016
Белые рыцари
Сезон 1 / Серия 411 февраля 2016
Безотказный
Сезон 1 / Серия 518 февраля 2016
Стар-сити, год 2046
Сезон 1 / Серия 625 февраля 2016
Отрезанный от мира
Сезон 1 / Серия 73 марта 2016
Ночь Ястреба
Сезон 1 / Серия 810 марта 2016
Оставленное позади
Сезон 1 / Серия 931 марта 2016
Потомство
Сезон 1 / Серия 107 апреля 2016
Великолепная восьмерка
Сезон 1 / Серия 1114 апреля 2016
Последнее пристанище
Сезон 1 / Серия 1221 апреля 2016
Левиафан
Сезон 1 / Серия 1328 апреля 2016
Река времени
Сезон 1 / Серия 145 мая 2016
Судьба
Сезон 1 / Серия 1512 мая 2016
Легендарные
Сезон 1 / Серия 1619 мая 2016
О чем серия
В 1 сезоне 3 серии сериала «Легенды завтрашнего дня» команда узнает об альтернативном будущем, в котором Супермен и Бэтмен погибают. В надежде ослабить влияние Сэвиджа Рип и Сара проникают в его банковское хранилище, но сталкиваются с охраной.
Корея — не только про романтичные дорамы: 4 фильма, основанных на реальных событиях — и в них сложно поверить
Джоли не должна была целовать Хабенского: но актер добился этого на съемках фильма «Особо опасен!», сказав всего одну фразу
Кто же в гареме был красивее — Махидевран или Хюррем? Историки оставили точные описания, и по ним все понятно
Волан-де-Морт и тут преуспел: ненависть Дурслей к Гарри Поттеру имеет магический след — становится ясно только ближе к развязке
На ТВ состоялась премьера нашумевшего медицинского сериала: Асмус снова «неуверенная Варя» из «Интернов», а Охлобыстин — ее наставник
Зрители раскопали провальный Sci-Fi Майкла Бэя — лишь спустя 20 лет он стал популярен: с триумфом ворвался в топ-10 Netflix
Политика, секс и море крови: продолжение «Спартака» стало идеальным «наследником» «Игры престолов» – от восторга пищат даже хейтеры
«Черное облако» – один из самых недооцененных российских триллеров последних лет: и финал 1-го сезона это подтверждает на все 100%
Мастерами пинг-понга не рождаются? «Марти Великолепный» – лучший фильм в карьере Шаламе: чудака-спортсмена сыграл круче, чем Пола Атрейдеса
5 фильмов СССР обладают уникальной зимней атмосферой: сможете узнать их по случайному кадру? (тест)
В «Очень странных делах» все пошло наперекосяк 6 ноября — и это уже не совпадение: один кадр объясняет, почему Векна выбрал именно Уилла
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail