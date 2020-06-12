Меню
Скрестив мечи 2020 5 серия 1 сезон

Все серии 1 сезона «Скрестив мечи»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 12 июня 2020
Машина смерти в гидромассажной ванне
Сезон 1 / Серия 2 12 июня 2020
Что такое Кракен?
Сезон 1 / Серия 3 12 июня 2020
В строю оруженосца
Сезон 1 / Серия 4 12 июня 2020
Пусть они едят клоуна
Сезон 1 / Серия 5 12 июня 2020
Моя супер сладкая вечеринка в период месячных
Сезон 1 / Серия 6 12 июня 2020
Посмотрите, кто говорит
Сезон 1 / Серия 7 12 июня 2020
Работа со снегом
Сезон 1 / Серия 8 12 июня 2020
Гонка «А-Му-У-У-У»
Сезон 1 / Серия 9 12 июня 2020
Освобожденная монархия
Сезон 1 / Серия 10 12 июня 2020
О чем серия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Скрестив мечи» молодой оруженосец Патрик получает новый приказ от монарха. Теперь парню необходимо сопровождать Короля Весельчака на ежегодную вакханалию, где сойдутся влиятельнейшие люди континента.

