В 1 сезоне 10 серии сериала «Скрестив мечи» спасение принцессы из лабиринта Минотавра превращает Патрика в знаменитость. Но главное испытание ждет рыцаря впереди. Ему необходимо остановить убийц, мечтающих свергнуть королевскую семью с престола.
Мама сказала про смерть иначе: как одна ошибка перевода в «Форресте Гампе» переписала весь смысл истории
Даже холодильник жил своей жизнью: 5 киноляпов «Брата», которые зрители увидели, а Балабанов — нет
Дорама «Королева слез» наделала много шума: турки выпускают свою версию — в главной роли Ханде Эрчел
Соль, перец и… лепестки роз: Памела Андерсон начала продавать дорогущие соленые огурцы — дома такие можно приготовить за 20 минут
У этих фильмов больше 10 «Оскаров» в копилке: заслуга или слабая конкуренция — оценки говорят сами за себя
В «Темном рыцаре» нашли пасхалку, после которой иначе смотришь на прокурора: Дент всегда был Двуликим
Думали проходняк, а это хит: звезда «Постучись в мою дверь» снялся в новом турдизи — здесь и Шах-султан из «Великолепного века»
Турбобабка помогает Момо в «Дандадане» вовсе не по доброте душевной: злодейка куда страшнее, чем кажется на первый взгляд
«Бесконечное мочилово»: фильм по игре Until Dawn заслуженно разнесли — пасхалок навалили, а сюжет забыли
В играх этот эпик так и не показали: фильм «Мортал комбат 2» сделает то, о чем фанаты франшизы мечтали с 1992 года
В «Служу Советскому Союзу» Устюгов нашел один момент, способный оскорбить ветеранов: извиниться согласился при одном условии
