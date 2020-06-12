Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Скрестив мечи Сезоны Сезон 1 Серия 7

Скрестив мечи 2020 7 серия 1 сезон

7.9 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Скрестив мечи»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 12 июня 2020
Машина смерти в гидромассажной ванне
Сезон 1 / Серия 2 12 июня 2020
Что такое Кракен?
Сезон 1 / Серия 3 12 июня 2020
В строю оруженосца
Сезон 1 / Серия 4 12 июня 2020
Пусть они едят клоуна
Сезон 1 / Серия 5 12 июня 2020
Моя супер сладкая вечеринка в период месячных
Сезон 1 / Серия 6 12 июня 2020
Посмотрите, кто говорит
Сезон 1 / Серия 7 12 июня 2020
Работа со снегом
Сезон 1 / Серия 8 12 июня 2020
Гонка «А-Му-У-У-У»
Сезон 1 / Серия 9 12 июня 2020
Освобожденная монархия
Сезон 1 / Серия 10 12 июня 2020
О чем серия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Скрестив мечи» злоключения горе-рыцаря продолжаются. Король Весельчак заставляет оруженосца Патрика сопровождать его в продолжительном походе. Компанию ждет путешествие в необычное местечко, скрытое за облаками.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Атель-матель
Атель-матель 4 комментария
Дом в огне
Дом в огне 1 комментарий
Затерянное место 5 комментариев
Триумф «Игры престолов» — случайность: к этим проектам Джордж Мартин тоже написал сценарий — и они провалились с треском
Думаете, что знаете о «Дюне» Вильнева все? Тогда ответите, почему на Арракисе никто не пользуется щитами, и при чем тут черви?
Хиты по версии Rotten Tomatoes: 5 фильмов Apple TV+, о которых мало говорили — а ведь их точно стоит посмотреть
Турбобабка помогает Момо в «Дандадане» вовсе не по доброте душевной: злодейка куда страшнее, чем кажется на первый взгляд
В «Темном рыцаре» нашли пасхалку, после которой иначе смотришь на прокурора: Дент всегда был Двуликим
Из-за успеха «Бумера» Раме пришлось уехать из России: но и в США актер не прижился — хоть и выступал перед Ричардом Гиром
У этих фильмов больше 10 «Оскаров» в копилке: заслуга или слабая конкуренция — оценки говорят сами за себя
«Бесконечное мочилово»: фильм по игре Until Dawn заслуженно разнесли — пасхалок навалили, а сюжет забыли
3 сезон «Монолога фармацевта» остался без одной из лучших героинь: зрители уже в ярости — а авторы тайтла подлили масла в огонь
Соль, перец и… лепестки роз: Памела Андерсон начала продавать дорогущие соленые огурцы — дома такие можно приготовить за 20 минут
В «Служу Советскому Союзу» Устюгов нашел один момент, способный оскорбить ветеранов: извиниться согласился при одном условии
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше