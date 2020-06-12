В 1 сезоне 3 серии сериала «Скрестив мечи» приключения Патрика в качестве нового королевского оруженосца возобновляются. На сей раз юному рыцарю удается заполучить билеты на морской круиз для родственников, которых ждет встреча с Кракеном.
