В 1 сезоне 9 серии сериала «Скрестив мечи» бесследно исчезает принцесса. Король и его супруга просят рыцаря отправиться на ее поиски, обещая щедрое вознаграждение. Объединившись с родственниками, Патрик оказывается в лабиринте Минотавра.
Триумф «Игры престолов» — случайность: к этим проектам Джордж Мартин тоже написал сценарий — и они провалились с треском
В одном ряду с «Уэнсдей», «Черным зеркалом» и «Игрой в кальмара»: эти 6 российских сериалов Netflix купил и не прогадал
Не только «Дисней» молодец: в 90-е эти 5 мультиков смотрел каждый второй и не мог оторваться
Думали проходняк, а это хит: звезда «Постучись в мою дверь» снялся в новом турдизи — здесь и Шах-султан из «Великолепного века»
В играх этот эпик так и не показали: фильм «Мортал комбат 2» сделает то, о чем фанаты франшизы мечтали с 1992 года
У этих фильмов больше 10 «Оскаров» в копилке: заслуга или слабая конкуренция — оценки говорят сами за себя
3 сезон «Монолога фармацевта» остался без одной из лучших героинь: зрители уже в ярости — а авторы тайтла подлили масла в огонь
Что за имя такое — Среда? Уэнсдей получила его из старой песенки — и да, родители у нее с юмором
В «Темном рыцаре» нашли пасхалку, после которой иначе смотришь на прокурора: Дент всегда был Двуликим
Турбобабка помогает Момо в «Дандадане» вовсе не по доброте душевной: злодейка куда страшнее, чем кажется на первый взгляд
«Бесконечное мочилово»: фильм по игре Until Dawn заслуженно разнесли — пасхалок навалили, а сюжет забыли
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail