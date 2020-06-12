Мама сказала про смерть иначе: как одна ошибка перевода в «Форресте Гампе» переписала весь смысл истории

Даже холодильник жил своей жизнью: 5 киноляпов «Брата», которые зрители увидели, а Балабанов — нет

Не только «Дисней» молодец: в 90-е эти 5 мультиков смотрел каждый второй и не мог оторваться

Соль, перец и… лепестки роз: Памела Андерсон начала продавать дорогущие соленые огурцы — дома такие можно приготовить за 20 минут

«Где матрешки и медведи с водкой?»: иностранцы в щенячьем восторге от «Слова пацана», и лишь один недостаток не дает зрителям покоя

3 сезон «Монолога фармацевта» остался без одной из лучших героинь: зрители уже в ярости — а авторы тайтла подлили масла в огонь

Что за имя такое — Среда? Уэнсдей получила его из старой песенки — и да, родители у нее с юмором

Турбобабка помогает Момо в «Дандадане» вовсе не по доброте душевной: злодейка куда страшнее, чем кажется на первый взгляд

В играх этот эпик так и не показали: фильм «Мортал комбат 2» сделает то, о чем фанаты франшизы мечтали с 1992 года

Думали проходняк, а это хит: звезда «Постучись в мою дверь» снялся в новом турдизи — здесь и Шах-султан из «Великолепного века»